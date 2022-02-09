Япония подтвердила планы спасти Европу от нехватки газа

Если Европа столкнется с перебоями поставок природного газа из России, то Япония обещает направить ей часть своего импорта сжиженного природного газа (СПГ). Такую информацию, ранее обнародованную источниками в правительстве, официально подтвердил министр промышленности Коити Хагиуда, сообщает Kyodo.

Он не уточнил, в каком объеме и при каких условиях Токио планирует спасти регион от нехватки топлива. Однако собеседники издания отмечают, что вначале Япония полностью обеспечит собственные нужды, и только затем будет помогать Европе.

Срыв поставок российского газа, по мнению США и ЕС, возможен в случае вторжения российской армии на Украину. За ним немедленно последуют санкции со стороны западных стран, на которые Россия может ответить не менее жестко.

В связи с этим в последние недели США ищут способ гарантировать обеспечение Европы, в том числе Украины газом в случае развития событий по наихудшему сценарию. Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил переговоры с правительствами стран и крупными производителями.

Ранее Хагиуда указывал, что в правительстве обсуждают тему поставок СПГ в Европу, однако не гарантировал положительное решение. В настоящее время Япония занимает первое место в мире по импорту СПГ и не ведет поставки третьим странам.

Между тем старший аналитик BCS Global Markets Рон Смит заметил, что объемы, которые могут предложить другие страны, Европу не спасут. Чтобы заменить «Газпром», надо перенаправить половину СПГ, который потребляет Азия. В таком случае топливный кризис возникнет уже в этом регионе.