Япония задумала поставить Европе газ из своих запасов при эскалации на Украине
Япония задумала поставить европейским странам часть газа из собственных стратегических запасов. По информации агентства Kyodo, правительство страны рассматривает такую возможность в случае эскалации на Украине. Об этом пишет ТАСС.
При этом отмечается, что японские власти обеспокоены сложившейся ситуацией, поскольку стратегические запасы природного газа в стране ограничены. Особую озабоченность вызывает возможность резкого похолодания этой зимой, поскольку в таком случае эти запасы потребуются самой Японии.
По данным агентства, Токио планирует координировать свои действия по этому вопросу с другими западными странами.
Ранее сообщалось, что японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда выразил готовность организовать поставки газа в Европу в случае нарастания конфликта вокруг Украины. «Мы хотели бы подумать, сможем ли мы внести вклад в международное сообщество», — заявил Хагиуда, отметив, что Япония является мировым лидером по импорту СПГ, однако экспортом этого топлива на данный момент не занимается.