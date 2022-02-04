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Япония задумала поставить Европе газ из своих запасов при эскалации на Украине

Япония может поставить Европе газ из своих стратегических запасов при эскалации на Украине

Фото: Yuka Obayashi / Reuters

Япония задумала поставить европейским странам часть газа из собственных стратегических запасов. По информации агентства Kyodo, правительство страны рассматривает такую возможность в случае эскалации на Украине. Об этом пишет ТАСС.

При этом отмечается, что японские власти обеспокоены сложившейся ситуацией, поскольку стратегические запасы природного газа в стране ограничены. Особую озабоченность вызывает возможность резкого похолодания этой зимой, поскольку в таком случае эти запасы потребуются самой Японии.

По данным агентства, Токио планирует координировать свои действия по этому вопросу с другими западными странами.

Ранее сообщалось, что японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда выразил готовность организовать поставки газа в Европу в случае нарастания конфликта вокруг Украины. «Мы хотели бы подумать, сможем ли мы внести вклад в международное сообщество», — заявил Хагиуда, отметив, что Япония является мировым лидером по импорту СПГ, однако экспортом этого топлива на данный момент не занимается.

Марина Совина
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