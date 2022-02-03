Европа нашла замену российскому газу

Япония выразила готовность организовать поставки газа в Европу в случае нарастания конфликта вокруг Украины, пишет ТАСС. Такое заявление сделал японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. Кроме того, по данным агентства «Прайм», дополнительные поставки топлива в ЕС пообещал Азербайджан — страна намерена вывести на полную мощность трубопровод, поставляющий газ в Европу через Турцию.

США и страны ЕС пытаются найти замену поставкам газа из России и в начале февраля начали переговоры с крупными азиатскими импортерами, убеждая их обеспечить Европу топливом в чрезвычайной ситуации. Американские и европейские компании обратились за помощью к Японии, Южной Корее, Индии и Китаю. Предположительно, Запад просит у азиатских организаций отправлять часть сжиженного природного газа (СПГ) по своим долгосрочным контрактам в ЕС в случае вооруженного конфликта на Украине.

«Мы хотели бы подумать, сможем ли мы внести вклад в международное сообщество», — заявил Хагиуда, комментируя сообщения в СМИ об этих переговорах. Япония является мировым лидером по импорту СПГ, однако экспортом этого топлива на данный момент не занимается. Азербайджан, тоже пообещавший помочь Европе, уже транспортирует газ в Европу по трубопроводам Южного Газового Коридора (ЮГК). Пропускная способность последнего сегмента ЮГК — газопровода TAP — составляет 10 миллиардов кубометров в год.

Однако полностью заменить российский газ Европе будет очень трудно, утверждают аналитики, — доля российского топлива в энергосистеме региона слишком велика (около 40 процентов). «У Европы нет альтернативы российскому газу. Пришлось бы перенаправить половину СПГ, который потребляет Азия, чтобы заменить "Газпром"», — заявил старший аналитик BCS Global Markets Рон Смит. В таком случае по всей Азии начнется массовая нехватка топлива, и энергетический кризис перекинется на этот регион.