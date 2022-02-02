Европа не нашла замену российскому газу

Все богатые энергоносителями страны от Катара до Азербайджана обязались поставлять газ в Европу в экстренных случаях, но регион быстро понимает, что не может заменить главного поставщика — Россию, пишет Bloomberg.

Чтобы снизить риск перебоев с поставками, Европейский союз ведет переговоры с крупными производителями, ищет партнерские отношения и даже обсуждает потенциальный обмен топливом с Азией. Европа получает из России более трети потребляемого ею газа и пока не нашла замену.

«У Европы нет альтернативы российскому газу. Пришлось бы перенаправить половину СПГ (сжиженного природного газа — прим. «Ленты.ру»), который потребляет Азия, чтобы заменить "Газпром". Это обернулось бы массовой нехваткой топлива по всей Азии, энергетический кризис перекинулся бы из Европы в Азию», — сказал старший аналитик BCS Global Markets Рон Смит.

Объем газа, в котором нуждается ЕС, не может быть заменен каким-либо одним поставщиком в одностороннем порядке без нарушения поставок в другие регионы, уверен министр энергетики Катара Саад аль-Кааби. Он добавил, что приоритетом для страны, в первую очередь, является удовлетворение потребностей своих существующих клиентов. По словам министра энергетики, для обеспечения энергетической безопасности Европы нужны коллективные усилия ряда различных поставщиков.

Высокопоставленные чиновники Еврокомиссии заявили, что в прошлом месяце США были крупнейшим поставщиком СПГ в Европу и вместе с другими странами помогли вытеснить поставки российского газа на несколько процентных пунктов в январе. Если «аппетит Китая к газу» снова проснется, танкеры быстро покинут Европу и направятся на восток, отмечают эксперты.

Прокачка газа по газопроводу «Ямал — Европа» в сторону Германии так и не началась, несмотря на то, что «Газпром» забронировал и оплатил мощности на 2 февраля.