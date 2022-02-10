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Трасс объяснила свои слова про суверенитет России над Воронежем

Глава МИД Британии Трасс признала, что Воронежская и Ростовская области — это часть России

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, отвечая на слова главы МИД России Сергея Лаврова о суверенитете Москвы над Воронежской и Ростовской областями, думала, что речь идет об украинских территориях. Так сама Трасс объяснила свои слова о суверенитете России над указанными регионами, передает РИА Новости.

«В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины», — заявила дипломат. Она признала, что Воронежская и Ростовская области являются частью суверенной России.

Ранее Трасс в ходе беседы с российским коллегой усомнилась в том, что суверенитет РФ распространяется на Ростовскую и Воронежскую области. «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», — заявила Трасс в ответ на соответствующий вопрос Лаврова. Британскому послу Деборе Боннерт пришлось разъяснить дипломату, что речь идет о российских регионах.

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Виктория Кондратьева
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