Попавший на обложку Vogue андрогин из российского села пожаловался на травлю

Российская модель-андрогин Николай Шигаев, известный под псевдонимом Ник Франк, раскрыл подробности жизни с необычной внешностью. Интервью с ним публикует Znak.

Уроженец села Максимовка Самарской области, который в июле 2021 года попал на обложку итальянского Vogue, рассказал, что по инициативе родителей поступил в медицинский университет и переехал в Самару. Однако во время учебы ему впервые предложили принять участие в фотосессии, после которой он решил продолжить сниматься и построил успешную модельную карьеру в Москве.

Манекенщик признался, что регулярно сталкивается с травлей со стороны незнакомцев в реальной жизни и социальных сетях. Шигаев объяснил, что часто люди на улице некультурно пытаются выяснить, мужчина он или женщина. «У людей разные реакции. Я не могу и не пытаюсь угодить каждому», — пожаловался он.

По словам россиянина, мать позитивно относится к его внешнему виду, однако некоторые члены семьи до сих пор негативно воспринимают его андрогинность. Так, например, муж сестры Франка часто нецензурно высказывался о его деятельности. Кроме того, манекенщику так и не удалось наладить отношения с отцом, который не принимал увлечение сына.

«Он вроде бы пытался меня принять. Но он работал в сельском хозяйстве. Его друзья увидели меня в интернете и начали ему выговаривать, какой у него сын. А он пришел и высказал все это мне, — объяснил уроженец Максимовки. — Мы потом не общались какое-то время. Даже до его смерти не выяснили отношения до конца».

Собеседник издания считает, что своим примером показывает молодежи необходимость принимать себя в любом образе. Известно, что Франк преподает курсы, на которых рассказывает ученикам о том, как правильно фотографироваться и обрабатывать снимки для публикации в соцсетях. «Я рассказываю, как увидеть себя красивой», — заключил он.

В феврале сообщалось, что житель Японии с лицом девушки прославился в сети благодаря андрогинной внешности. Речь идет о Идегами Баку, который позиционирует себя как бесполого. Парень с длинными волосами и женственными от природы чертами лица работает телеведущим и моделью. На данный момент на его Instagram подписаны более 410 тысяч человек.