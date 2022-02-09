Парень прославился в сети благодаря женской от природы внешности

Житель Японии с лицом девушки прославился в сети благодаря андрогинной внешности. На его страницу в Instagram обратили внимание журналисты Oddy Central.

Речь идет о 19-летнем блогере Идегами Баку (Idegami Baku), который позиционирует себя бесполым. Парень с длинными волосами и женственными от природы чертами лица работает телеведущим и моделью, а также регулярно публикует свои фотографии в соцсети как в платьях и юбках, так и в мешковатых и спортивных нарядах.

Согласно материалу издания, о Баку стало известно в 2018 году после его участия в популярном в Японии конкурсе талантов JUNON Super Boy. Тогда его внешность впервые привлекла внимание публики. Юноша не выиграл конкурс, однако за короткий срок набрал большое количество подписчиков в Instagram: на данный момент за ним следят 410 тысяч человек.

В апреле 2021 года сообщалось, что 53-летний мужчина выдавал себя за молодую японку и прославился в интернете. Житель Японии, имя которого не раскрывается, ведет блог в Instagram, где регулярно публикует селфи юной девушки и не скрывает, что она «ненастоящая». Он пристрастился к мобильному приложению FaceApp и не показывает свое истинное лицо.