53-летний мужчина выдавал себя за молодую японку и прославился в интернете

Житель Японии менял свою внешность в фоторедакторе, выдавал себя за молодую девушку и прославился в интернете. Соответствующий материал публикует портал Oddy Central.

53-летний мужчина, имя которого не раскрывается, ведет блог в Instagram, где регулярно публикует селфи юной девушки азиатской внешности и не скрывает, что она «ненастоящая».

По словам героя материала, он пристрастился к мобильному приложению FaceApp и не показывает свое истинное лицо. Тем не менее, блогер оставляет для подписчиков намеки на фото, снимая себя возле отражающих поверхностей, которые выдают очертания его настоящей внешности: например, в зеркале лифта или в ванной комнате.

Подписчики считают хобби автора блога забавным и хвалят внешность его вымышленной героини. «Очень красивая», «Одно из самых милых лиц в Instagram», «Отличное фото!», «Очаровательная внешность», — пишут они под снимками.

В феврале настоящее лицо популярной блогерши с кукольной внешностью разочаровало подписчиков. Речь идет о девушке из Китая по имени Си Хонг Ши (Xi Hong Shi), которая регулярно показывала свое лицо крупным планом, демонстрируя различные образы и макияж. Бывшие друзья девушки разоблачили ее, показав подписчикам снимки, на которых та запечатлена без обильной ретуши. Выяснилось, что лицо Си Хонг Ши на самом деле округлое, а телосложение более крупное.