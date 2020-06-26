Девушки массово применили на селфи фильтр «женственность» и поделились ужасом

Пользовательницы мобильного приложения FaceApp массово применили на своих фотографиях фильтр «женственность». Своим ужасом от результата они поделились в Facebook и Twitter.

В рамках флешмоба, который получил название #женственностьдоконца, девушки несколько раз «прогоняли» свои селфи через указанный фильтр до тех пор, пока он не перестанет «различать» их лица. После наложения нескольких слоев одного и того же эффекта на снимок, черты запечатленной на нем юзерши расплывались и она превращалась в «персонажа из фильма ужасов».

Автором идеи и первой, кто воспользовался фильтром, стала художница Зоя Фалькова. Вскоре ее пост стал вирусным, и последовавшие ее примеру девушки обсудили получившийся результат в сети. «Теперь мы знаем что такое "женственность"», «С каждой новой попыткой оно становится все тревожней и тревожней...», «Заметили, как все превращаются в блондинок? И как углубляется вырез футболки...», «Выглядит довольно жутко», «До чего же омерзительно, вот так мир и воспринимает идеальную внешность», «С определенного момента это становится похожим на какую-то кровожадную сирену», — высказались они.

Ранее в июне знаменитости запустили другой флешмоб: они начали публиковать в соцсетях фотографии без фотошопа. Так, изъяны своего тела в открытой одежде продемонстрировали рэперша Карди Би, телеведущая Стейси Соломон, певица Деми Ловато, телезвезда Эшли Джеймс и другие.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!