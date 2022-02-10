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У певца Шуры выпали зубы во время концерта

Певец Шура рассказал о выпавших во время концерта вставных зубах

Певец Шура рассказал в Instagram, что во время концерта у него выпали вставные зубы.

«Пою сегодня концерт, и они, ***** [черт подери], выпали», — со смехом поделился Шура. Он также продемонстрировал подписчикам свои вставные верхние зубы.

В подписи к видео артист пошутил, что инцидент «вернул его в 1990-е»: «Хотели меня снова беззубого, нате, получайте! Как вам теперь я в ново-старом имидже!? Вот только не понимаю, как я теперь есть буду!»

В декабре сообщалось, что Шура обматерил своего помощника в ходе съемок телепроекта «Суперстар! Возвращение».

Евгений Шульгин
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