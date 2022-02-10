Трампа уличили в смывании документов в унитаз Белого дома

Бывший президент США Дональд Трамп периодически лично смывал некоторые документы в унитаз Белого дома. В этом его уличила журналистка New York Times Мэгги Хаберман в своей книге Confidence Man, передает портал Axios.

По словам Хаберман, в годы своего пребывания у власти политик неоднократно пренебрегал законом о хранении президентской документации, согласно которому глава государства должен хранить письменные сообщения, касающиеся его официальных обязанностей. Так, сотрудники Белого дома несколько раз находили в унитазе скомканные документы, которые якобы пытался таким образом уничтожить экс-президент.

Также в книге рассказывается о том, что Трамп часто рвал документы, а после того, как оставил свой пост, забрал с собой некие «письменные материалы».

Ранее в феврале стало известно, что представители Национального управления архивов и документации (NARA) США изъяли из поместья Трампа письма, адресованные ему главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Также в доме бывшего американского лидера хранилось послание, оставленное ему в 2016 году его предшественником на президентском посту Бараком Обамой.