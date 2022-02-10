США обвинили в отказе странам в свободном выборе партнеров

Российское посольство в США обвинило Вашингтон в том, что он своими заявлениями о России отказывает государствам западного полушария в свободном выборе внешнеполитического курса и партнеров. Сообщение появилось на странице посольства в Twitter.

Так в посольстве ответили на слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что латиноамериканские страны, которые прибегают к содействию со стороны России, являются «естественной угрозой демократии» в Западном полушарии.

«Тем самым США отказывают суверенным государствам региона в свободном выборе внешнеполитического курса и партнеров. В ключевом для международной безопасности праве, которое, как заявила 8 февраля первый замгоссекретаря Шерман, "не может быть предметом дискуссий или торга"», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков объяснил причину отъезда американских дипломатов из России. По его словам, процесс сокращения персонала с обеих сторон продолжается. «Это не наш выбор, но люди из американского посольства уезжают в соответствии с теми требованиями, которые мы выдвинули», — пояснил Рябков.