Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Популярная азиатская страна смягчила правила въезда для россиян

Власти Вьетнама разрешили въезд в страну непривитым переболевшим туристам с 9 февраля

Фото: Linh Pham / Getty Images

Власти Вьетнама смягчили правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян, — с 9 февраля в республике расширили список лиц, имеющих право пересекать границу страны. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно новым правилам, отдохнуть в популярной азиатской стране теперь смогут не только вакцинированные путешественники, но и непривитые переболевшие туристы, а также дети в возрасте от 14 до 18 лет.

Материалы по теме:
На крыше мира. Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
На крыше мира.Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
8 сентября
«Некоторые живут прямо на земле» Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Некоторые живут прямо на земле»Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
2 апреля

Так, для въезда во Вьетнам потребуется российский сертификат переболевшего с портала Госуслуг в распечатанном и электронном виде. Документ необходимо скачать на английском языке с данными загранпаспорта. Отмечается, что сертификат переболевшего считается действительным в течение шести месяцев с момента выздоровления.

Ранее в январе власти Вьетнама освободили пассажиров международных рейсов от сдачи дополнительного экспресс-теста на коронавирус. Теперь для посещения страны потребуется один ПЦР-тест — его необходимо сдать туристам не ранее чем за 72 часа до въезда в популярную пляжную страну.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Вирусолог оценил риск появления мутации из-за восьми прививок Жириновского
Президент Казахстана пригрозил наказать виновных в январских беспорядках
В Турции анонсировали полет палубного Bayraktar
Оперштаб Москвы объяснил суточный рост заболеваемости COVID-19
Премьера Британии сочли заинтересованным в войне из-за недавнего скандала
Лавров дополнил ответ главы британского МИД двумя словами
Раскрыты подробности налога на криптовалюты
ЛНР заявила о подготовке националистов к бегству из Харькова
Самый мощный в мире российский ледокол повел суда с Чукотки в Архангельск
Глава МИД Британии предрекла затяжной конфликт в случае вторжения на Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.