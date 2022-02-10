Популярная азиатская страна смягчила правила въезда для россиян

Власти Вьетнама смягчили правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян, — с 9 февраля в республике расширили список лиц, имеющих право пересекать границу страны. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно новым правилам, отдохнуть в популярной азиатской стране теперь смогут не только вакцинированные путешественники, но и непривитые переболевшие туристы, а также дети в возрасте от 14 до 18 лет.

Так, для въезда во Вьетнам потребуется российский сертификат переболевшего с портала Госуслуг в распечатанном и электронном виде. Документ необходимо скачать на английском языке с данными загранпаспорта. Отмечается, что сертификат переболевшего считается действительным в течение шести месяцев с момента выздоровления.

Ранее в январе власти Вьетнама освободили пассажиров международных рейсов от сдачи дополнительного экспресс-теста на коронавирус. Теперь для посещения страны потребуется один ПЦР-тест — его необходимо сдать туристам не ранее чем за 72 часа до въезда в популярную пляжную страну.