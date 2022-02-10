Названо лучшее российское розовое вино

Эксперты «Винного гида России» (национальный рейтинг, составляемого Роскачеством, Минсельхозом и Минпромторгом) оценили розовые вина, произведенные из винограда в России. Сухое розовое «Красностоп анапский» («Кубань-Вино», Таманский полуостров) названо лучшим, об этом сообщили «Ленте.ру» в Роскачестве. Его цена составила 249 рублей.

В пятерку также попали сухое розовое «Розе» из серии «Романтика» («Усадьба Перовских», Севастополь), сухое розовое «Каберне Совиньон» («Шато Тамань», Таманский полуостров), сухое розовое «Пино Нуар. Нобл Селекшн» («Поместье Голубицкое», Таманский полуостров) и сухое розовое «Розе» («Поместье Голубицкое», Таманский полуостров).

В исследовании были представлены сухие розовые вина (66 процентов), также в выборку вошли полусухие (13 процентов) и полусладкие (21 процентов) розовые вина. Наибольшее число вин в исследовании представлял Краснодарский край. Выбирая российские розовые вина, стоит ориентироваться на самый свежий напиток по годам урожая, посоветовали эксперты.

Ранее в Роскачестве оценили шампанское. Лучшим игристым вином, произведенным по классической технологии, стало выдержанное экстра-брют белое «Аристов. Кюве Александр Блан де Нуар» (место происхождения — «Южный берег Тамани»).