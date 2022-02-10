Вирусолог оценил вероятность заражения омикроном при наличии антител

При наличии антител к коронавирусу человек все равно может заразиться омикрон-штаммом. Так оценил вероятность инфицирования вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, сообщают «Известия».

При этом при наличии антител болезнь проходит в легкой форме, также снижается уровень смертности, подчеркнул вирусолог. По его словам, исследования из Великобритании показывают, что набор антител у переболевших и вакцинированных от COVID-19 может отличаться.

«Есть теория, которая пока не подтверждена, что, если человек сначала переболел коронавирусом, а потом вакцинировался, то его иммунитет становится прочнее, а антитела разнообразнее», — объяснил Альтштейн.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Александр Горелов назвал долю повторно заразившихся среди переболевших. По его словам, второй раз заболевают до 15 процентов перенесших COVID-19.