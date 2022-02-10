Российский фондовый рынок открылся снижением

На открытии основной торговой сессии Московской биржи российский фондовый рынок пошел вниз. Индекс Мосбиржи падает на 0,46 процента, до 3622,29 пункта, индекс РТС — на 0,41 процента, до 1528,5 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Российский рубль остается на месте. Евро торгуется на уровне 85,3162 рубля, а доллар — на уровне 74,6970, что совпадает с закрытием предыдущего дня.

Среди «голубых фишек» Мосбиржи лучшую динамику показывают «Полюс» (плюс 1,11 процента, до 12352 рубля), «Полиметалл» (плюс 0,8 процента, до 1116,9 рубля) и Ozon (плюс 0,33 процента, до 1651,5 рубля). Лидерами падения стали «Тинькофф» (минус 1,42 процента, до 5617 рубля), «Яндекс» (минус 1,17 процента, до 3718,8 рубля) и Сбер (минус 0,93 процента, до 262,75 рубля).