Российский фондовый рынок открылся снижением
Индекс Мосбиржи на открытии основной сессии упал на 0,46 процента
На открытии основной торговой сессии Московской биржи российский фондовый рынок пошел вниз. Индекс Мосбиржи падает на 0,46 процента, до 3622,29 пункта, индекс РТС — на 0,41 процента, до 1528,5 пункта, свидетельствуют данные площадки.
Российский рубль остается на месте. Евро торгуется на уровне 85,3162 рубля, а доллар — на уровне 74,6970, что совпадает с закрытием предыдущего дня.
Среди «голубых фишек» Мосбиржи лучшую динамику показывают «Полюс» (плюс 1,11 процента, до 12352 рубля), «Полиметалл» (плюс 0,8 процента, до 1116,9 рубля) и Ozon (плюс 0,33 процента, до 1651,5 рубля). Лидерами падения стали «Тинькофф» (минус 1,42 процента, до 5617 рубля), «Яндекс» (минус 1,17 процента, до 3718,8 рубля) и Сбер (минус 0,93 процента, до 262,75 рубля).