В Британии анонсировали визит министра обороны в Москву

Правительство Великобритании анонсировало визит министра обороны королевства Бена Уоллеса в Москву. Как сообщили на Даунинг-стрит, он прибудет в российскую столицу 11 февраля. Об этом пишет РИА Новости.

«Министр иностранных дел [Лиз Трасс] сегодня находится в Москве, а министр обороны прибудет туда завтра для переговоров со своими коллегами. Они подчеркнут, что единственный путь вперед для России — прекратить свою агрессивную кампанию гибридной войны и вступить в конструктивные переговоры», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой британского правительства.

Отмечается, что ранее министр обороны России Сергей Шойгу предложил британскому коллеге провести переговоры в Москве. Так он ответил на его приглашение провести встречу в Лондоне. Глава российского оборонного ведомства напомнил, что последний раз стороны так встречались в 2013 году на переговорах глав МИД и Минобороны в формате «2+2».

Ранее сообщалось о подготовке визита главы британского Минобороны Бена Уоллеса, который должен состояться в феврале, однако точная дата была неизвестна. Предполагается, что у предстоящих переговоров будет «антикризисная тематика», в ходе которой будут развивать мысли, прозвучавшие во время беседы президента России Владимира Путина и премьер-министра Британии Бориса Джонсона.