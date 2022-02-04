Раскрыты сроки визитов глав МИД и Минобороны Британии в Москву

Визиты главы МИД Великобритании Лиз Трасс и главы Минобороны Бена Уоллеса в Москву планируются в феврале. Сроки приезда политиков раскрыл посол России в Лондоне Андрей Келин, передает РИА Новости.

Дипломат заявил, что даты визитов Трасс и Уоллеса в Россию намечены на конец первой или начало второй декады февраля. Он отметил, что британский министр иностранных дел неожиданно заболела коронавирусом. «Я надеюсь, что она выздоровеет, и, по моим данным, она готовится к этой поездке, уже сформирована делегация», — рассказал посол.

Келин подчеркнул, что британские министры посетят Москву по отдельности. По его словам, у предстоящих переговоров будет антикризисная тематика с развитием основных мыслей, прозвучавших в ходе состоявшейся беседы президента России Владимира Путина и премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

Путин и Джонсон созвонились 2 февраля. Британский премьер рассказал российскому лидеру о беспокойстве из-за ситуации с Украиной. В свою очередь, Путин заявил о хроническом саботаже Киевом Минских соглашений, а также отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на озабоченности России.