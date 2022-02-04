Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Раскрыты сроки визитов глав МИД и Минобороны Британии в Москву

Посол России Келин заявил, что главы МИД и Минобороны Британии посетят Москву в феврале
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Hannah McKay / Reuters

Визиты главы МИД Великобритании Лиз Трасс и главы Минобороны Бена Уоллеса в Москву планируются в феврале. Сроки приезда политиков раскрыл посол России в Лондоне Андрей Келин, передает РИА Новости.

Дипломат заявил, что даты визитов Трасс и Уоллеса в Россию намечены на конец первой или начало второй декады февраля. Он отметил, что британский министр иностранных дел неожиданно заболела коронавирусом. «Я надеюсь, что она выздоровеет, и, по моим данным, она готовится к этой поездке, уже сформирована делегация», — рассказал посол.

Материалы по теме:
Борис, ты не прав! Как вечеринки британского премьера в разгар пандемии испортили его репутацию и политическую карьеру
Борис, ты не прав!Как вечеринки британского премьера в разгар пандемии испортили его репутацию и политическую карьеру
24 января
Глава МИД Британии обвинила Москву в подготовке вторжения и пригрозила санкциями
Глава МИД Британии обвинила Москву в подготовке вторжения и пригрозила санкциями
30 января

Келин подчеркнул, что британские министры посетят Москву по отдельности. По его словам, у предстоящих переговоров будет антикризисная тематика с развитием основных мыслей, прозвучавших в ходе состоявшейся беседы президента России Владимира Путина и премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

Путин и Джонсон созвонились 2 февраля. Британский премьер рассказал российскому лидеру о беспокойстве из-за ситуации с Украиной. В свою очередь, Путин заявил о хроническом саботаже Киевом Минских соглашений, а также отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на озабоченности России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Андреева
Обсудить
Последние новости
В России задумали отложить «жесткий» эксперимент для компаний
Российские фигуристы заняли второе место в короткой программе командного турнира
Звездный стилист раскрыла пять главных модных трендов 2022 года
Подозреваемый в убийстве жены главврача Искитима получит приговор
Глава Еврокомиссии рассказала о санкциях ЕС против России
В московском метро заметили альпака
Назван доход для комфортной покупки «двушки» в ипотеку
Российский фигурист рассказал о конфликте с американской парой на Олимпиаде
В российском регионе собака «сняла скальп» с трехлетнего ребенка
Sony потеряла миллиарды долларов из-за конкурентов и нехватки чипов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.