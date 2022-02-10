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В Подмосковье обнаружили тело пропавшего неделю назад главврача

В реке Подмосковья нашли тело пропавшего неделю назад главврача Обуховской поликлиники

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Московской области в реке Клязьмае волонтеры обнаружили тело главврача Обуховской поликлиники, который пропал неделю назад. Об этом сообщает «Подъем» в своем Telegram-канале.

По данным издания, волонтеры во время поисков заметили следы, которые вели к воде. Близкие считают, что российский медик мог покончить с собой из-за проблем на работе.

Мужчина занимал пост главврача более 15 лет. Незадолго до его исчезновения из медучреждения, где он работал, пропала мебель и оборудование.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, дочь врача обнаружила, что отец искал в интернете способы суицида.

Ранее две медсестры, которые работали в больнице Сургута, покончили с собой. О суициде 49-летней сотрудницы отделения анестезиологии и реанимации местной больницы стало известно 21 октября 2021 года — тело россиянки нашли на лестничной площадке дома. Спустя два месяца — 27 декабря 2021 года — ее коллега тоже покончила жизнь самоубийством. Муж одной из погибших россиянок утверждал, что действия старшей медсестры отделения привели к трагедии.

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Анастасия Шейкина
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