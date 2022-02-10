Задержаны избивавшие закладчиков по указке наркоторговцев российские подростки

В Перми за избиения людей и поджоги квартир задержана молодежная банда. Об этом в четверг, 10 февраля, пишет Telegram-канал издания Baza.

По его данным, в группировку входили российские подростки от 17 лет и молодые люди примерно 20 лет. Ими заинтересовались после появления в сети роликов, на которых избивали людей и поджигали двери квартир. Оказалось, что банда брала в даркнете заказы от наркоторговцев, просивших наказать нерадивых закладчиков.

На счету банды свыше десяти эпизодов, многим жертвам они нанесли побои, которые привели к переломам различных частей тела. Также указывается, что от них пострадал случайный прохожий — ему молодые люди сломали пальцы.

1 февраля сообщалось, что в Омске полицейские задержали группу девочек-подростков с партией мефедрона.