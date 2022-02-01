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Российских подростков задержали с партией наркотиков

Baza: в Омске полицейские задержали группу девочек-подростков с партией мефедрона

Фото: Омская полиция

В Омске полицейские изъяли у троих подростков более 10 свертков с мефедроном. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Девочек в возрасте 16-17 лет задержали 30 января. При обыске в квартире, которую арендовала одна из подруг, оперативники нашли ложку и чашку со следами порошка, а также 18 свертков, перемотанных изолентой.

Как показала экспертиза, в партии было 313 граммов мефедрона.

Полицейские устанавливают, где подростки приобрели наркотики.

Ранее сообщалось, что в Смоленске полицейские ликвидировали крупную нарколабораторию по производству мефедрона. В помещении, помимо запрещенных веществ, производились прекурсоры для их изготовления. Организатор лаборатории для своих целей арендовал дом в Ленинском районе Смоленска и нанял сотрудника, занимавшегося изготовлением и сбытом зелья. Оба фигуранта в настоящее время заключены под стражу.

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Мария Рубникович
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