Российских подростков задержали с партией наркотиков

В Омске полицейские изъяли у троих подростков более 10 свертков с мефедроном. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Девочек в возрасте 16-17 лет задержали 30 января. При обыске в квартире, которую арендовала одна из подруг, оперативники нашли ложку и чашку со следами порошка, а также 18 свертков, перемотанных изолентой.

Как показала экспертиза, в партии было 313 граммов мефедрона.

Полицейские устанавливают, где подростки приобрели наркотики.

Ранее сообщалось, что в Смоленске полицейские ликвидировали крупную нарколабораторию по производству мефедрона. В помещении, помимо запрещенных веществ, производились прекурсоры для их изготовления. Организатор лаборатории для своих целей арендовал дом в Ленинском районе Смоленска и нанял сотрудника, занимавшегося изготовлением и сбытом зелья. Оба фигуранта в настоящее время заключены под стражу.