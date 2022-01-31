В Смоленске ликвидирована подпольная нарколаборатория

В Смоленске полицейские ликвидировали крупную нарколабораторию по производству мефедрона. Об этом в понедельник, 31 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, в помещении, помимо запрещенных веществ, производились прекурсоры для их изготовления. При обыске в подпольной лаборатории в различной таре и холодильных камерах было найдено свыше 15 килограммов готового наркотика, а также канистры с жидкостью, пакеты с сухим веществом, пистолет и патроны.

Организатор лаборатории уроженец Орловской области, специально для своих целей он арендовал дом в Ленинском районе Смоленска и нанял сотрудника, занимавшегося изготовлением и сбытом зелья. Оба фигуранта в настоящее время заключены под стражу.

26 января сообщалось, что в Подмосковье задержали четверых мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Среди них трое граждан Украины, которые, по версии следствия, организовали подпольную нарколабораторию, а также ранее судимый 26-летний житель Нижегородской области.