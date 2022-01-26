Российские полицейские накрыли подпольную нарколабораторию

В Подмосковье задержали четверых мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом в среду, 26 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

Среди них трое граждан Украины, которые, по версии следствия, организовали подпольную нарколабораторию, а также ранее судимый 26-летний житель Нижегородской области.

По данным следствия, оперативники задержали россиянина в тот момент, когда он оставлял закладки рядом с поселком Поварово. У него обнаружили 700 граммов производного от N-метилэфедрона вещества. Позже полицейские накрыли и создателей нарколаборатории. В подвале арендованного злоумышленниками дома они нашли почти два килограмма аналогичного вещества в трех свертках и трех колбах, а также весы, перекурсоры и записную книжку. Через несколько дней во время обысков в одном из гаражей в Истре полицейские изъяли еще 30 килограммов наркотика, упакованного в свертки, и 250 литров химикатов.

В отношении задержанных завели дело по статье 228 УК РФ («Незаконное изготовление и сбыт наркотических средств»). На время следствия их отправили в СИЗО.