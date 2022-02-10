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В МИД отреагировали на ужесточение британских санкций против России

Представитель МИД РФ Захарова заявила, что поводы к санкциям Лондона искусственны
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отреагировала на сообщения об ужесточении санкций Великобритании против России, которые одобрил парламент Соединенного Королевства. Ее слова приводит ТАСС.

Она подчеркнула, что поводы Лондона к очередным ограничениям против Москвы носят искусственный характер и это становится очевидно всем.

«Все, что идет после слова "санкции" в виде объяснений, уже никого не интересует, потому что все понимают искусственный характер всех этих увязок и привязок», — заявила Захарова.

Ранее стало известно, что британский парламент одобрил поправки к закону о санкциях в отношении России. Политики проголосовали за поправки в закон об ужесточении режима санкций в отношении Москвы, который позволит ввести ограничительные меры против более широкого круга лиц и компаний из России. По мнению Лондона, эти люди и организации дестабилизируют ситуацию на Украине.

Марина Совина
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