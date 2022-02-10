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Российский водитель дважды переехал пенсионерку и попал на видео

В Зеленодольске водитель Ford во время парковки дважды переехал пенсионерку

В Татарстане в городе Зеленодольск водитель Ford дважды переехал российскую пенсионерку во время парковки. Видеозапись происшествия публикует Telegram-канал «В Татарстане поймут».

На кадрах видно, что автомобиль пытается выехать с парковочного места и наезжает на женщину, после чего она падает и оказывается под колесами. Водитель переезжает россиянку дважды, затем выходит из машины, чтобы оказать ей помощь. На этом видеозапись заканчивается.

По данным авторов канала, 64-летний водитель якобы перепутал стоящую сзади его машины россиянку с сугробом. Женщину после аварии доставили в травматологическое отделение центральной районной больницы с многочисленными травмами.

Ранее в Нижегородской области россиянка на внедорожнике переехала пенсионерку. Пожилая женщина жива, медики оказали ей необходимую помощь.

Анастасия Шейкина
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