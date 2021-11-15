Россиянка на внедорожнике переехала пенсионерку и попала на видео

В Нижегородской области сняли на видео, как россиянка на автомобиле переехала пенсионерку

В городе Балахна Нижегородской области женщина за рулем внедорожника сбила российскую пенсионерку, а после — переехала ее. Видео инцидента публикует «Нижний №1» в Telegram-канале.

На кадрах видно, как пенсионерка медленно переходит дорогу, рядом с ней останавливается внедорожник. Машина начинает двигаться и пожилая женщина падает на асфальт. Автомобиль не останавливается и везет пенсионерку по дороге несколько метров, а после — переезжает ее.

Видеозапись заканчивается тем, что водитель выходит из автомобиля и идет к пострадавшей, также к пенсионерке направляются очевидцы.

По данным авторов канала, пожилая женщина жива, медики оказали ей помощь.

Ранее управляющий иномаркой подросток сбил женщину с ребенком в Подмосковье. После аварии школьник испугался и сбежал, сотрудники полиции его нашли. Пострадавшая россиянка с ребенком оказались в больнице с ушибами.