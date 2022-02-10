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Путин назвал Казахстан жертвой международных банд

Путин назвал Казахстан жертвой международных банд, которые воспользовались ситуацией

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В январе 2022 года Казахстан стал жертвой международных банд, которые воспользовались ситуацией в стране. Так его назвал президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

По словам главы российского государства, Казахстан в данный момент «уверенно стоит на ногах благодаря усилиям властей». «Мы встречались с вами перед Новым годом, ничего не предвещало развития таких событий», — обратился Путин к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Массовые протесты проходили во многих регионах Казахстана и потребовали ввода войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Поводом для волнений, которые вспыхнули 2 января, стало двукратное повышение стоимости газа с начала года. Протестующие хотели отставки правительства и ухода со всех постов экс-президента страны Нурсултана Назарбаева.

Токаев заявил, что к протестам привело социальное расслоение, возникшее во многом за счет тех людей, что разбогатели во время правления его предшественника. За прошедший месяц президент Казахстана лишил должностей и влияния многих соратников Назарбаева.

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Юлия Ямпольская
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