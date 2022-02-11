В Британии опровергли желание НАТО «разделять и властвовать» над Россией

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что НАТО намерено соблюдать все соглашения, подписанные с Россией, и будет стремиться поддерживать равноправные и сильные отношения. Цитату приводит ТАСС.

Уоллес также опроверг желание альянса «разделять и властвовать» над Россией.

По словам министра, переговорах также обсуждались темы улучшения двусторонних отношений и меры по укреплению доверия между Москвой и Лондоном. По словам Уоллеса, представители Североатлантического альянса хотят развеять сомнения российской стороны в том, что НАТО — «нечто большее, чем оборонительный альянс».

Он также пообещал, что британские войска, направленные на Украину для подготовки местных военнослужащих, скоро вернутся в Соединенное Королевство. По словам министра, британские вооружения на Украине не могут угрожать соседнему государству до тех пор, пока это государство не вторгнется в страну.