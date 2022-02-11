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В Минобороны Британии пообещали вывести войска с Украины

Глава Минобороны Британии Уоллес: войска Соединенного Королевства скоро покинут Украину

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Британские войска, направленные на Украину для подготовки местных военнослужащих, скоро вернутся в Соединенное Королевство. Такое развитие событий пообещал глава Минобороны Британии Бен Уоллес по итогам переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу, передает «Интерфакс».

Уоллес также заявил об оборонительном характере вооружений, которые Лондон поставляет Киеву. «Вооружения, которые мы предоставили украинцам, — это оборонительные тактические вооружения, не стратегические, они малой дальности, они созданы для защиты», — уточнил он.

По словам министра, британские вооружения на Украине не могут угрожать соседнему государству до тех пор, пока это государство не вторгнется в страну. Он также подчеркнул, что британские военные находились на украинской территории исключительно для обучения украинских коллег.

Ранее Уоллес отметил, что российский министр и глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в очередной раз рассказал об отсутствии у Москвы планов по вторжению на Украину. Он добавил, что НАТО все равно будет настаивать на праве каждой страны выбирать союзников, несмотря на опасения российской стороны.

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Виктория Кондратьева
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