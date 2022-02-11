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Глава Минобороны Британии рассказал о нежелании России вторгаться на Украину

Министр обороны Британии Уоллес заявил об отсутствии планов России по вторжению на Украину

Фото: Luka Dakskobler / globallookpress.com

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес по итогам переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу назвал своего коллегу профессионалом и рассказал, что российский министр и глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в очередной раз рассказали об отсутствии планов по вторжению на Украину. Цитату приводит «Интерфакс».

«Мы выслушали заверения, которые давались господином Шойгу и господином Герасимовым, что они не нападут на Украину, и призвали к диалогу для решения любых озабоченностей, которые есть у России», — рассказал глава британского минобороны.

Рассказав о нежелании Москвы начинать вторжение на Украину, Уоллес добавил: НАТО все равно будет настаивать на том, что каждая страна имеет право выбирать союзников, даже несмотря на опасения российской стороны.

Встреча министров состоялась 11 февраля.

Виктория Кондратьева
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