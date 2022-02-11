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Стала известна цена психологической консультации у девятилетней студентки МГУ

Отец Тепляковой заявил, что психологическая консультация у дочери стоит 50 тысяч рублей
Евгений Тепляков

Евгений Тепляков. Кадр: Редакция / YouTube

Психологическая консультация у девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой стоит 50 тысяч рублей. Такая цена стала известна из комментария отца девочки Евгения Теплякова, которым он поделился в семейном блоге.

Он написал, что собирается дать почитать Алисе «Психологию интеллекта и одаренности» Дмитрия Викторовича Ушакова, отметив, что дочери пора учиться работать с одаренными детьми.

В комментариях под постом одна женщина объяснила, что ее сын делает определенные успехи в учебе, однако у него не ладится с математикой. Она спросила, сможет ли Алиса помочь мальчику разобраться в предмете.

В ответ Евгений заявил, что мать ребенка вряд ли сможет оплатить эту услугу, и посоветовал почитать учебники МГУ, а также походить на их лекции.

«Если же вы хотите психологическую консультацию Алисы по вопросу одаренности вашего сына, то это тоже дорого, 50 тысяч рублей за академический час. Сами понимаете, специалист Алиса уникальный, времени у нее мало, поэтому цены кусаются», — объяснил Тепляков.

Ранее он заявил, что с учебой на психфаке МГУ у его дочери, которая не появлялась на зимней сессии с 24 декабря, все в порядке. Он призвал прекратить «устраивать цирк вокруг ребенка» и «устроить цирк вокруг факультета, который разглашает персональные данные девятилетней девочки».

Позднее на факультете психологии МГУ заявили об информационном беспрецедентном давлении семьи девятилетней студентки Алисы Тепляковой.

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Никита Абрамов
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