В МГУ заявили о «беспрецедентном давлении» семьи девятилетней студентки

На факультете психологии Московского государственного университета (МГУ) заявили о «беспрецедентном давлении» семьи девятилетней студентки Алисы Тепляковой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу психфака.

«Со стороны семьи Тепляковых продолжаются публикации, содержащие в себе не соответствующую действительности информацию, порочащую честь и достоинство Московского университета, его сотрудников и студентов», — заявили в университете. Там также отметили, что продолжаются попытки оказания давления на сотрудников и экзаменаторов.

В МГУ такое информационное давление назвали «беспрецедентным». «А также факты необходимости обращения за медицинской помощью после общения с Е.В. Тепляковым вызывают обоснованные опасения у сотрудников и экзаменаторов», — заявила пресс-служба.

В университете подчеркнули, что конфиденциальность персональных данных не позволяет вузу представить в публичном пространстве полную объективную картину происходящего. При этом на факультете считают, что родители студентки злоупотребляют отношением к персональным данным несовершеннолетних студентов.

«Картина крайне далека от действительности происходящего в стенах Московского университета. В результате большая часть их публикаций либо не соответствует действительности, либо грубо искажает ее», — заявили в пресс-службе.

Ранее Евгений Тепляков заявил, что с учебой на психфаке МГУ у его дочери, которая не появлялась на зимней сессии с 24 декабря, все в порядке. Он призвал прекратить «устраивать цирк вокруг ребенка» и «устроить цирк вокруг факультета, который разглашает персональные данные девятилетней девочки».