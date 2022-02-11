Будущая мать пожаловалась на тяжелую аллергию на собственного ребенка

32-летняя Фиона Хукер из Хэмпшира, Англия, пожаловалась врачам на болезненные волдыри, появившиеся на ее животе на поздних сроках беременности. Оказалось, что высыпания появились из-за редкого заболевания — своего рода аллергии на ребенка, сообщает New York Post.

На третьем триместре беременности Хукер стала замечать красные пятна на животе, похожие на ожоги от крапивы. Женщина пошла к врачу спустя несколько дней, потому что волдыри стали невыносимо болеть. Ей прописали стероидные противовоспалительные кремы, однако это не помогало. «Казалось, будто у меня тяжелая аллергия на собственного ребенка», — вспоминает Хукер.

Когда женщина была на восьмом месяце беременности, волдыри стали огромными. Будущая мать была вынуждена обратиться в отделение неотложной помощи. Женщине прописали курс стероидных противовоспалительных таблеток, которые улучшили ситуацию. После родов состояние здоровья молодой матери ухудшилось: волдыри возникли на груди, животе, руках и ногах — везде, где она касалась ребенка.

После рождения ребенка Хукер диагностировали пемфигоид беременных — аутоиммунное заболевание, вызванное тем, что иммунная система женщины вырабатывает аутоантитела и ошибочно атакует собственную кожу. Этим заболеванием страдает примерно одна из каждых 50 тысяч беременных женщин. Механизм, запускающий выработку аутоантител, до сих пор плохо изучен, однако есть вероятность, что что-то в ДНК отца заставляет плаценту начать атаковать определенный белок, который присутствует и в коже матери. Таким образом заболевание действительно можно считать чем-то вроде аллергии на плод.

Со временем у молодой матери практически исчезли высыпания, ей больше не нужно принимать препараты ежедневно. Хукер очень рада, что наконец может сблизиться с сыном, не испытывая боли и дискомфорта.

Ранее сообщалось, что британка из Кембриджшира узнала про осложнения во время беременности благодаря тосту с джемом на завтрак: после него врачи взяли у пациентки анализы, которые показали резко поднявшийся уровень сахара в крови. Беременную оставили под наблюдением и отправили на дополнительное обследование, в ходе которого выяснилось, что у ребенка замедлилось сердцебиение и пульс. Пациентку отправили на экстренное кесарево сечение, что позволило спасти жизнь ребенку.