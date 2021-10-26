Съеденный на завтрак тост с джемом помог беременной спасти нерожденного ребенка

Жительница английского города Питерборо, графство Кембриджшир, 31-летняя Робин Бэнсон-Нунд рассказала, как съеденный на завтрак обычный тост с джемом помог ей узнать про осложнения во время беременности и спасти еще не рожденного сына. Об этом сообщает The Sun.

Бэнсон-Нунд поместили в больницу после того, как у нее отошли воды на 32-й неделе беременности. Роды не начинались, и врачи решили отправить британку домой. Перед отъездом женщина захотела позавтракать чем-нибудь сладким и выбрала тост с джемом.

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Врачи взяли у пациентки анализы, которые показали резко поднявшийся уровень сахара в крови. Тогда медики оставили беременную под наблюдением до тех пор, пока сахар не придет в норму. Спустя время ничего не изменилось, и Бэнсон-Нунд отправили на дополнительное обследование, в ходе которого выяснилось, что у ребенка замедлилось сердцебиение и пульс. Оказалось, что вокруг шеи плода обвилась пуповина, и врачам пришлось экстренно проводить кесарево сечение, чтобы спасти жизнь ребенку.

Вскоре на свет появился мальчик, которого назвали Александром. После рождения ему оказали необходимую помощь и стабилизировали его состояние. «Забавно оглядываться назад и думать, что мой сын благополучно родился на свет раньше срока благодаря тосту с джемом», — отметила Бэнсон-Нунд.

Ранее сообщалось, что нерожденный ребенок спас жизнь матери после того, как во время ультразвукового сканирования у нее обнаружили злокачественную опухоль размером с грейпфрут. У нее диагностировали редкий рак почки.