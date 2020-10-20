Спасение бездыханного новорожденного ребенка на глазах родителей попало на видео

Сотрудница полиции округа Гуиннетт, штат Джорджия, США, спасла бездыханного новорожденного ребенка на глазах его родителей. Видео, снятое на нагрудную камеру патрульного, опубликовано на сайте телестанции WCAX-TV.

Во вторник, 13 октября, Закия Уильямс (Zakia Williams) возвращалась домой, когда заметила на дороге хаотично движущийся автомобиль. Затем водитель припарковал машину у обочины. «Они (пассажиры — прим. Ленты.ру) опустили стекла, кричали из окон и сигналили», — вспоминает патрульный.

Семья кричала, что их дочь задыхается. Уильямс поспешила на помощь: она взяла трехнедельного младенца на руки и принялась делать сердечно-легочную реанимацию. Благодаря молниеносной реакции патрульного ребенок вновь задышал.

Родители отвезли младенца в больницу на обследование. Отмечается, что состояние девочки нормализовалось.

Уильямс семь лет проработала в правоохранительных органах. За две недели до произошедшего ее назначили школьным инспектором полиции. По ее словам, спасение ребенка было частью ее работы. «Когда я заступала на службу, я знала, на что иду, — отмечает она. — Самое главное — это служить обществу, так что я считаю, что просто исполнила свой долг».

Ранее в австралийском штате Квинсленд полицейский за несколько секунд вернул к жизни бездыханного младенца. Двухмесячного мальчика по имени Лукас, внезапно переставшего дышать, доставила в полицейский участок его мать. Там ребенку провели сердечно-легочную реанимацию.