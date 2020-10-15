Спасение бездыханного двухмесячного ребенка попало на видео

В австралийском штате Квинсленд полицейский за несколько секунд вернул к жизни бездыханного младенца. На видео спасения ребенка, снятое на нательную камеру одного из сотрудников полиции, обратило внимание издание Daily Mail.

Двухмесячного мальчика по имени Лукас, внезапно переставшего дышать, доставила в полицейский участок его мать. Полицейские положили ребенка на стол, и сержант Пол Джеймс (Paul James) провел ему сердечно-легочную реанимацию.

Примерно через 30 секунд ребенок начал подавать признаки жизни: он попытался самостоятельно вдохнуть, а его посиневшее лицо и пальцы порозовели. Когда у мальчика начал прощупываться пульс, Пол прекратил реанимацию. Вскоре ребенка забрали врачи скорой помощи.

Лукаса доставили в больницу, где диагностировали у него гипотериоз — дефицит тиреоидных гормонов, вырабатываемых щитовидной железой.

«Это был пугающий и очень эмоциональный опыт, но в то же время очень приятный. Мы делаем много всего и далеко не всегда получаем положительный результат. А тут все в участке, когда это случилось, сказали: ничего себе, прогресс от нуля до миллиона в считанные секунды!» — признался Пол.

Спустя несколько дней после случившегося мать принесла Лукаса в полицейский участок, чтобы поблагодарить сотрудников. Полицейские подарили мальчику игрушечную собаку в память о случившемся.

Ранее сообщалось, что две девочки из американского города Сентервилл, штат Айова, реанимировали годовалого ребенка, который перестал дышать. Они спасли младенца от смерти до прибытия экстренных служб.