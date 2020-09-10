Нерожденный ребенок спас жизнь матери

Жительница Лондона считает, что нерожденный ребенок спас ей жизнь после того, как у нее обнаружили злокачественную опухоль размером с грейпфрут во время ультразвукового сканирования. Об этом сообщает издание The Mirror.

У 28-летней Рейчел Бейли (Rachel Bailey) началось кровотечение, когда она была на 21 неделе беременности (средняя продолжительность беременности составляет 38 недель). Ее доставили на экстренное сканирование, чтобы проверить состояние ребенка.

Хотя плод оказался здоров, врачи обнаружили шестисантиметровую опухоль в почке англичанки. Позже у нее диагностировали редкий рак почки. Необходима была операция, чтобы удалить новообразование и спасти ей жизнь.

11 мая Бейли родила дочь, которую назвала Финикс (Phoenix). Через две недели после родов женщина прошла операцию по удалению опухоли. Хирурги сумели удалить опухоль и сохранить Бейли почку. Онкозаболевание не распространилось, и пациентке не потребовалась дальнейшая химиотерапия и радиотерапия.

Теперь англичанка не больна раком и хочет поделиться своей историей, чтобы привлечь внимание общественности к необходимости проходить обследования во время беременности. «Без сомнений, Финикс спасла мне жизнь, так как опухоль осталась бы незамеченной, если бы я не забеременела. Я так благодарна за то, что у меня так быстро диагностировали рак», — подчеркнула она.

Дочь Бейли родилась весом 1,9 килограмма. «Я жду не дождусь, когда однажды смогу показать ей шрамы на животе, чтобы она знала, как спасла мне жизнь», — сказала женщина.

Ранее сообщалось, что жительница британского города Кардифф считает, что беременность спасла ей жизнь. На томограмме, сделанной перед родами, врачи диагностировали у нее на ранней стадии редкую форму рака слюнных желез и вовремя удалили опухоль.