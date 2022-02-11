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Суд арестовал мигранта и россиянина за избиение полицейских

Напавших на полицейских при задержании в московском районе Царицыно дебоширов арестовали

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд арестовал на время следствия мигранта и россиянина, которых обвиняют в избиении приехавших на их задержание полицейских. Об этом в пятницу, 11 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемых по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ на время расследования в СИЗО. По данным следствия, в ночь на 9 февраля 2022 года двое пьяных мужчин применили насилие в отношении двух сотрудников полиции.

Инцидент произошел в районе Царицыно. Полицейских вызвали жители соседних домов. Предъявить документы мужчины отказались. А при попытке задержания оказали сопротивление — принялись бить полицейских, отобрали у одного из них дубинку. Задержать их удалось, лишь когда второй сотрудник достал оружие и пригрозил открыть огонь.

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному делу продолжается», — сообщила Юлия Иванова.

Владимир Седов
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