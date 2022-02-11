В Москве при задержании пьяных мигрантов пострадали полицейские

В Москве при задержании пьяных мигрантов пострадали двое полицейских, сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в районе Царицыно. На мигрантов пожаловались жильцы соседних домов. Прибывшие на место полицейские увидели двух сильно пьяных молодых людей, продолжающих возлияния на детской площадке.

Предъявить документы мужчины отказались. При попытке задержания они начали сопротивляться, материться и бить сотрудников полиции, у одного из них отобрали дубинку. В этот момент другой правоохранитель достал оружие и пригрозил открыть огонь.

Одного 28-летнего мигранта задержали, второй сбежал. Сотрудникам полиции пришлось вызвать скорую, они были госпитализированы с ушибами головы.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко призвал срочно ужесточить миграционную политику. По его словам, партия пытается настоять на необходимости проводить генетическую экспертизу, биометрию в отношении мигрантов, чтобы они входили в запреты на возвращение. Также он предложил уменьшить квоту на прием иностранцев в России.