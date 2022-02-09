В Госдуме призвали срочно ужесточить миграционную политику

Властям России необходимо срочно ужесточить миграционную политику, заявил депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко. Его цитирует Telegram-канал URA.RU.

«Мы пытаемся настоять на необходимости проводить генетическую экспертизу, биометрию в отношении мигрантов, чтобы они входили в запреты на возвращение. Они же меняют национальные паспорта и могут вернуться в Россию», — пояснил Диденко, отметив, что в базе данных сейчас нет генетических материалов приезжих.

Также он предложил уменьшить квоту на прием иностранцев в России.

Заявление Диденко прозвучало на фоне информации о нападении мигрантов на продуктовый магазин в подмосковном селе Новопетровское. По данным МВД, в ночь на 9 февраля двое мужчин в масках ворвались магазин, избили кассира и директора. Забрав из кассы деньги, они бросились на улицу. Там злоумышленники избили мужа управляющей, который приехал забрать супругу с работы, и прокололи колеса его автомобиля.

От полученных травм кассир скончалась на месте, директор магазина и ее муж госпитализированы. Нападавших задержали. Ими оказались приезжие из Таджикистана и Киргизии в возрасте от 26 лет до 41 года. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой») и части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть»).

