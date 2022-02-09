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Раскрыты подробности нападения грабителей на магазин в Подмосковье

В МВД раскрыли детали ограбления магазина в Подмосковье, где была убита кассир

Кадр: МВД РФ

Пока двое злоумышленников грабили магазин в подмосковном селе Новопетровское, еще двое преступников ждали их на улице. Детали нападения «Ленте.ру» раскрыла официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, один следил за обстановкой, второй был за рулем автомобиля, на котором скрылись нападавшие.

Ночью 9 февраля двое мужчин в масках ворвались в продуктовый магазин, избили кассира и директора. В качестве оружия грабители использовали деревянные рукоятки от топора.

Забрав из кассы деньги, они бросились на улицу. Там злоумышленники избили мужа управляющей, который приехал забрать супругу с работы, и прокололи колеса его автомобиля.

От полученных травм кассир скончалась на месте, директор магазина и ее муж госпитализированы. Нападавших задержали. Ими оказались приезжие из Таджикистана и Киргизии в возрасте от 26 лет до 41 года. В прошлом они работали в частных строительных организациях.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой») и части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть»).

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Мария Рубникович
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Раскрыты подробности нападения грабителей на магазин в Подмосковье
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