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Акции американской космической компании рухнули после провального запуска

Акции космической компании Astra упали на 26 процентов после провального запуска

Кадр: Astra / NASA Spaceflight

Акции американской космической компании Astra рухнули на 26 процентов, к закрытию торгов 10 февраля стоимость составила 3,91 доллара за акцию, свидетельствуют данные биржи.

Бумаги космической компании упали в цене на фоне провала миссии, финансируемой НАСА, отмечает CNBC. Во время первого запуска своей ракеты-носителя Astra не смогла вывести спутники на орбиту. Во время онлайн-трансляции запуска ракеты акции компании упали на пять процентов, когда верхняя ступень ракеты вышла из под контроля. На минимуме акции падали на 32 процента, но позже стоимость частично восстановилась.

Генеральный директор Astra Крис Кемп написал в Twitter, что ему очень жаль из-за провального запуска. Он отметил, что позже компания предоставит больше информации о том, почему не удалось вывести спутники на орбиту.

Astra вышла на биржу в начале этого года. Компания собирала средства для наращивания производства малых ракет, а также планировала увеличить бизнес-направления, специализирующиеся на космических кораблях и космодромах.

ASTR Котировки акций от TradingView

В октябре технические проблемы обернулись резким падением стоимости бумаг еще одной компании, Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона. Акции подешевели больше чем на 20 процентов после того, как аэрокосмическое предприятие объявило об изменении графика испытаний.

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Платон Щукин
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