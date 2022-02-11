Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР предрекли массированные огневые удары со стороны Украины

Народная милиция ДНР уличила ВСУ в установке систем залпового огня у линии соприкосновения

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Народная милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) уличила Вооруженные силы Украины (ВСУ) в установке систем залпового огня в менее чем 30 километрах от линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель ведомства Эдуард Басурин. Его цитирует Telegram-канал Народной милиции ДНР.

В оборонном ведомстве отмечают, что ранее штаб Операции объединенных сил (ООС) перераспределил реактивные артиллерийские дивизионы, приняв решение применять их побатарейно. В ДНР зафиксировали передвижение украинскими силовиками реактивных систем залпового огня и транспортно-заряжающих машин противника в районе таких населенных пунктов, как Константиновка, Желанное, Ильинка, Хлебодаровка и Тополиное.

Материалы по теме:
«Ни о каком вторжении не может быть и речи» Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
«Ни о каком вторжении не может быть и речи»Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
31 января
«Украинское общество готово к драке» Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
«Украинское общество готово к драке»Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
26 января

Басурин предрек массированные огневые удары со стороны ВСУ в начале боевых действий. По его мнению, целью будут не только передовые позиции Народной милиции ДНР, но и важные гражданские объекты на территории республики.

Ранее разведка ДНР сообщила о том, что вблизи линии соприкосновения в Донбассе находятся британские и польские «наемники». Сообщается, что военнослужащих Великобритании и Польши заметили в районе в занятых ВСУ города Попасная и села Широкино — последний населенный пункт находится на берегу Азовского моря, неподалеку от границы с Россией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Актриса Евгения Брик умерла в 40 лет
НАТО разместит контингент в странах альянса на Черном море
Россиянам назвали способы не платить за аренду
В Финляндии оценили предложения России по гарантиям безопасности
В Подмосковье начали проверку из-за ударившего сверстника ножом школьника
Жители деревни отомстили крокодилу за убитого козла
В ранней Вселенной обнаружили галактическое кладбище
Стала известна цель визита министра обороны Великобритании в Россию
В Литве отреагировали на высказывание Путина про красавицу
Названа причина смерти актрисы Евгении Брик
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.