В ДНР предрекли массированные огневые удары со стороны Украины

Народная милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) уличила Вооруженные силы Украины (ВСУ) в установке систем залпового огня в менее чем 30 километрах от линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель ведомства Эдуард Басурин. Его цитирует Telegram-канал Народной милиции ДНР.

В оборонном ведомстве отмечают, что ранее штаб Операции объединенных сил (ООС) перераспределил реактивные артиллерийские дивизионы, приняв решение применять их побатарейно. В ДНР зафиксировали передвижение украинскими силовиками реактивных систем залпового огня и транспортно-заряжающих машин противника в районе таких населенных пунктов, как Константиновка, Желанное, Ильинка, Хлебодаровка и Тополиное.

Басурин предрек массированные огневые удары со стороны ВСУ в начале боевых действий. По его мнению, целью будут не только передовые позиции Народной милиции ДНР, но и важные гражданские объекты на территории республики.

Ранее разведка ДНР сообщила о том, что вблизи линии соприкосновения в Донбассе находятся британские и польские «наемники». Сообщается, что военнослужащих Великобритании и Польши заметили в районе в занятых ВСУ города Попасная и села Широкино — последний населенный пункт находится на берегу Азовского моря, неподалеку от границы с Россией.

