Мужчина предпочел Бэтмена собственному ребенку

Женщина рассказала, что ее муж предпочел премьеру фильма «Бэтмен» присутствию на родах их первого ребенка. Об этом она написала в посте на сайте Reddit.

25-летняя автор поста объяснила, что находится на последнем месяце беременности. Наблюдающий врач женщины назвал 4 марта предполагаемой датой родов. Будущая мать добавила, что в этот же день состоится мировая премьера фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли, которую ее муж ни в коем случае не хочет пропустить и уже собрался на нее пойти.

Мужчина настаивает, что ему очень важно посмотреть фильм именно в дату выхода, чтобы избежать спойлеров. В ответ на опасения супруги, что он может пропустить рождение собственного ребенка, он сказал, что в худшем случае придет на несколько часов позже, что, по его мнению, не такая уж большая проблема.

Женщина отметила, что ее расстраивает поведение мужа, так как она хотела бы ощущать больше поддержки в столь важное и волнующее время. «Скажите, проблема в том, что я придираюсь?» — обратилась она к пользователям Reddit.

Комментаторы поддержали автора поста. «Это какой-то бред. Если бы мне подобное заявил партнер, я бы готовилась к тому, что буду воспитывать ребенка одна», — написала одна из них. «Ну, вообще-то мы уже достаточно хорошо знакомы с историей Бэтмена, про что там можно спойлерить?» — добавил второй пользователь сети.

Ранее сообщалось, что мужчина бросил рожающую партнершу ради еды из «Макдоналдса» и лишился семьи. Он съел фастфуд при рожающей партнерше, а потом и вовсе уснул.