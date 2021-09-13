Мужчина бросил рожавшую партнершу ради еды из «Макдоналдса» и лишился семьи

Пользовательница TikTok под ником @athome_withjaxon из Великобритании рассказала, что партнер оставил ее во время родов ради того, чтобы поесть в «Макдоналдсе». На опубликованное видео обратили внимание в Daily Mirror.

По словам женщины, мужчина захотел еды из «Макдоналдса», когда она готовилась к проведению кесарева сечения, бросил ее в больнице и уехал. Вскоре он вернулся и начал поедать фастфуд прямо перед ней, зная, что ей нельзя есть до операции. Наевшись, партнер британки отправился в комнату отдыха и уснул. Пока мужчина спал, женщина перенесла операцию и родила ребенка в компании отца, который заменил ее партнера на родах.

В итоге любящий поесть и поспать мужчина лишился семьи: британка рассталась с ним и воспитывает ребенка одна.

Ролик набрал 75,2 тысячи просмотров и множество неравнодушных комментариев: девушки поддерживали британку и делились своими историями. Одна из них написала: «Мой даже не удосужился приехать в больницу». «Мой партнер уснул на диване, когда у меня начались схватки. Я пыталась его разбудить, но безуспешно. Тогда я бросила в него фен, и он проснулся», — добавила другая.

Ранее сообщалось, что женщина пожаловалась, что ее прожорливый муж съедает все продукты в доме, тем самым ставя под угрозу их брак, и нашла понимание в сети. Женщина рассказала, что ее муж ведет себя эгоистично в вопросах еды: все, что она готовит и покупает, он моментально съедает, не оставляя ей ни кусочка.

