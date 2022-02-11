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В Белгороде задержали кукарекающего тиктокера в форме ДПС

Полиция в Белгороде задержала кукарекающего за донаты тиктокера в форме ДПС

Полиция задержала 33-летнего тиктокера из Белгородской области, который кукарекал на камеру в полицейской форме, чтобы получить донаты. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Правоохранительные органы обнаружили несколько видеороликов с участием мужчины, одетого в форму сотрудника ДПС. Мужчина рассказал, что не служил в полиции и купил форму в специализированном магазине. Он также пояснил, что не хотел задеть интересы правоохранительных органов и извинился перед сотрудниками полиции.

В отношении мужчины возбуждено административное дело, предусмотренное частью 1 статьи 17.12 КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов». Материалы будут направлены в суд. Тиктокеру грозит штраф в размере от 1000 до 1500 рублей с конфискацией полицейской формы.

Ранее полиция в Санкт-Петербурге задержала 27-летнего тиктокера за ношение форменной одежды правоохранительных органов. Правонарушитель ходил по улицам в полицейской форме майора, кричал «Россия» и приставал к прохожим.

Алина Гончарова
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