Кремль назвал встречу политсоветников «нормандской четверки» безрезультатной

Российские власти сожалеют, что встреча политсоветников «нормандской четверки» в Берлине была безрезультатной. Так ее назвал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Это та реальность, в которой нам приходится отстаивать свою позицию, однако в этом случае есть надежда только на российских дипломатов, отметил пресс-секретарь президента.

Основная задача, по его словам, — обеспечить реализацию Минского комплекса мер, прописанного в определенной последовательности, где зафиксированы обязательства сторон. В настоящее время участникам переговоров не удалось приблизиться к выполнению данной задачи, так как Украина делает все, чтобы не выполнять свои обязательства, заключил Песков.

Ранее заместитель главы администрации президента (АП) России Дмитрий Козак заявил, что девятичасовые переговоры советников лидеров «нормандского формата» закончились безрезультатно, преодолеть разногласия, касающиеся интерпретации Минских соглашений, не получилось. Он добавил, что Киев занял непреклонную позицию, отказавшись преодолевать разногласия по вопросам будущего постконфликтного урегулирования конфликта в Донбассе.