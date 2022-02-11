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Учитель сделал ставку на дни рождения детей и выиграл восемь миллионов рублей

Учитель в США выиграл в лотерею благодаря датам рождения детей

Фото: Depositphotos.com

Житель штата Северная Каролина, США, выиграл в лотерею, вписав в билет даты рождения своих детей. Об этом пишет UPI.

77-летний Луи Пейн, в прошлом работавший учителем, утверждает, что купил билет образовательной лотереи, которую проводят власти Северной Каролины, чтобы поддержать образовательную систему штата. Выигрыш стал для него сюрпризом.

«Я был изумлен, — рассказывает он. — Конечно, я в это не поверил». Сделав ставку на дни рождения детей, Пейн выиграл 110 тысяч долларов (более восьми миллионов рублей). Часть денег он решил использовать для инвестиций, а остаток собирается отдать другим членам семьи.

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Ранее сообщалось, что житель американского города Силвер-Лейк, штат Канзас, увидел вещий сон о выигрыше в лотерею, а спустя два дня действительно обрел богатство. Мужчина решил потратить деньги на новый автомобиль для жены и участок земли.

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Олег Парамонов
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