Учитель сделал ставку на дни рождения детей и выиграл восемь миллионов рублей

Житель штата Северная Каролина, США, выиграл в лотерею, вписав в билет даты рождения своих детей. Об этом пишет UPI.

77-летний Луи Пейн, в прошлом работавший учителем, утверждает, что купил билет образовательной лотереи, которую проводят власти Северной Каролины, чтобы поддержать образовательную систему штата. Выигрыш стал для него сюрпризом.

«Я был изумлен, — рассказывает он. — Конечно, я в это не поверил». Сделав ставку на дни рождения детей, Пейн выиграл 110 тысяч долларов (более восьми миллионов рублей). Часть денег он решил использовать для инвестиций, а остаток собирается отдать другим членам семьи.

Ранее сообщалось, что житель американского города Силвер-Лейк, штат Канзас, увидел вещий сон о выигрыше в лотерею, а спустя два дня действительно обрел богатство. Мужчина решил потратить деньги на новый автомобиль для жены и участок земли.