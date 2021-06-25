Вещий сон принес мужчине богатство

Житель американского города Силвер-Лейк, штат Канзас, увидел вещий сон о выигрыше в лотерею, а спустя два дня действительно обрел богатство. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мейсону Крентцу (Mason Krentz) приснился яркий сон, что он выиграл 25 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей). Спустя два дня его сон воплотился в реальность: он купил лотерейный билет, который принес ему втрое больше — 75 тысяч долларов (5,4 миллиона рублей).

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Американец отметил, что выбрал именно этот билет, так как до этого уже несколько раз выигрывал в эту лотерею.

«Я не думал, что выиграю крупную сумму, потому что совпало только одно число, но затем оказалось, что мой приз составляет 75 тысяч долларов», — подчеркнул он.

Мужчина планирует потратить деньги на новый автомобиль для жены и участок земли. Оставшуюся часть выигрыша он планирует вложить в паевой фонд. «Нам пригодятся деньги, если в конце концов мы решим построить дом», — сказал он.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из канадского города Торольд, провинция Онтарио, сорвала джекпот благодаря числам, которые явились ей во сне. В результате она получила максимальный приз — миллион канадских долларов (58,7 миллиона рублей).