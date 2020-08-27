Вещий сон принес женщине богатство

Пенсионерка из канадского города Торольд, провинция Онтарио, сорвала джекпот благодаря числам, которые явились ей во сне. Об этом сообщает сайт телеканала CTV News.

64-летняя Дебора Роуз (Deborah Rose) использовала одни и те же числа при игре в лотерею с тех пор, как они приснились ей во сне. В конце концов, вещий сон принес ей богатство.

В результате прошедшего 28 июля розыгрыша она получила максимальный приз — миллион канадских долларов (57,3 миллиона рублей).

Роуз рассказала, что у нее был не очень удачный день, когда она пошла в магазин, чтобы проверить свой лотерейный билет. «Но все изменилось, когда я увидела сообщение о выигрыше. Я помню, как сказала: "Что?", и затем начала кричать», — сказала она.

Первым делом она сообщила о выигрыше внукам, потому что Роуз всегда обещала им, что однажды выиграет в лотерею. Пенсионерка сказала, что не осознает победу до тех пор, пока выигрыш не поступит на ее банковский счет. На полученные деньги она планирует путешествовать и помогать своим детям.

«Я очень хочу побывать в Греции, Турции и Болгарии», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Редландс, штат Квинсленд, сорвала джекпот в лотерее благодаря числам, которые приснились ей 15 лет назад. «Я буквально увидела, как они появляются одно за другим, и с тех пор вписывала их в лотерейные билеты в этом же порядке», — рассказала она.